指揮中心開放兒童施打莫德納疫苗，讓許多家長感到不滿。高雄市前新聞局長王淺秋今（19）日表示，台灣民眾從最開始的搶口罩到現在搶快篩劑，指揮中心的「落後部署」持續上演，等到有病童重症躺在加護病房時，指揮中心才想到兒童疫苗的問題，但其實3月底才剛銷毀一批BNT疫苗，讓她怒批「如果那時候就已經開始實施的時候，我們不是就可以讓兒童有所選擇嗎？」

王淺秋今日在《千秋萬事》表示，台灣民眾一直都處在恐慌中，從最開始的搶口罩、篩檢爭議、方艙醫院要不要蓋等，到現在要搶比別人貴3、4倍的快篩劑，甚至是兒童疫苗的問題，各界早就在呼籲提前採購，但政府卻永遠都是落後部屬。

王淺秋認為，雖然在風險係數上，兒童接種莫德納疫苗不一定會有致命危險，但因為臨床數據不足的關係，12歲、8歲、5歲的孩子都是打相同劑量，但劑量比例是否會有影響，目前根本無法確定，直言「現在去打只是讓莫德納多一些實驗數據」。

王淺秋說，2歲病童重症案例讓很多家長非常憤怒，而指揮中心好不容易意識到兒童需要疫苗時，台灣卻才剛銷毀一批約1萬9千劑的BNT疫苗，怒罵「如果那時候就已經開始實施的時候，我們不是就可以讓兒童有所選擇嗎？」