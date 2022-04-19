《希望M》官方主題曲「Playwith U」 製作花絮影片公開

由公開的影片中可以看到歌手Xooos首次聆聽參與製作的Playwith U OST片段，並可以感受到這首歌是結合搞笑元素和特有的輕快舞曲所組成。在製作影片中，也可以看到歌手Xooos和知名歌手Napkins一同參與，藉由在畫面裡各個角落登場的《希望M》代表角色哈比兔，提升眾多希望玩家的期待感。

此次《希望M》官方主題曲「Playwith U」為原作《希望 Online》中有名的BGM 「Seal the love」為主題所改編的全新製作曲，蘊含著與等候希望許久的玩們，帶著快樂的心情一起前往未來，再《希望M》再次相遇的意義。此外，普雷威也正準備深受MZ世代喜歡的 「Playwith U」EDM 版本，並預計進行官方instagram 舞蹈挑戰等與主題曲相關的多樣化宣傳。

《希望M》做為一款手機休閒MMORPG，繼承了2003年正式提供服務的《希望online》的正統性。以卡通畫風、幽默搞笑的動作、連續技系統等豐富內容，在台、港、澳等華人地區受到大量玩家喜愛。此次公開的《希望M》，為原開發公司playwithgames繼承原作正統，將原作中多樣化的職業、連續技、詳細的成長，開發成符合手機平台遊玩的遊戲，並選定台灣為最初上市做準備。

另一方面，playwith將於近日舉辦事前預約活動，屆時會有許多活動及豐富獎品贈送給參與者，希望玩家們能多多關注。

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