俄烏戰爭恐影響台灣！近來因為俄烏戰爭的因素，恐怕再讓台灣加入CPTPP的路途上再添阻礙。中華經濟研究院副院長王健全18日出席座談表示，台灣爭取參與CPTPP的路上，本來就面臨多重阻礙，包括兩岸關係、地緣政治、經貿門檻等，如今恐怕因為俄烏戰爭，再添變數。因為戰爭導致世界二元化更為鮮明，台灣卡在美中博弈之間，恐怕更難以取得CPTPP成員的共識。

經濟部國貿局、外貿協會台中辦事處等單位，18日在台中世貿中心舉辦 「2022年當前國際經貿新情勢座談會」，邀請王健全副院長主講，分享俄烏戰爭對國際經貿的影響。

據中評社報導，談到俄烏戰爭及台灣加入CPTPP相關議題，王健全表示，台灣加入CPTPP的困難點，最大癥結還是在政治上，也就是兩岸問題，因為兩岸關係不佳，北京對台所施加的政治壓力相對大，並進而影響CPTPP成員的觀感，台灣要加入CPTPP首先要先跟現有成員磋商，取得共識後，才有機會加入，而且依照當前兩岸氛圍緊張之下，台灣更需要搶在北京前加入，否則很可能遭中國大陸否決。

不過，王健全也指出，即使大陸現在也還未成為CPTPP的成員，可是有很多CPTPP成員國都跟中國是第一大和第二大貿易夥伴，台灣要取得這些成員的同意，本身就非常有難度。而近來因為俄烏戰爭的因素，恐怕再讓台灣加入CPTPP的路途上再添阻礙。

王健全並列出印太地區兩大自貿區RCEP、CPTPP成員名單，他說明，許多國家跨越CPTPP跟RCEP，像日本、文萊、越南、馬來西亞、柬埔寨等，其實都跟中國大陸的貿易關係密切，而柬埔寨、文萊、新加坡等國都對中國大陸相對友善。再加上這一次的俄烏戰爭發生以後，全球政治二元化，金融支付體系二元化、科技二元化的趨勢越來越明顯，美國、中國、俄羅斯的角力，導致集團式陣營的經貿活動比重會越來越高，台灣夾在中美博弈之間，會陷入相對窘境。