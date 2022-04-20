高雄市國樂團與知名插畫家角斯繼去年《寶島搜神記》後再度聯手出擊，《寶島妖怪佇佗位?》結合音樂、繪本、故事等多種元素，全新的國樂編曲搭配可愛逗趣的繪本插畫，再加上兩位妖怪探員生動的引導，讓大小朋友都可以開心暢遊妖怪世界，喚回昔日陪伴成長的文化記憶。

音樂Ｘ繪本Ｘ故事＝妖怪音樂繪

聽說，「鯤島妖怪聯盟」的盟主魔神仔發出妖怪召集令，到底想搞什麼把戲？

兩位人類妖怪探員潛入山裏廢棄的小廟，發現妖怪們正密謀一場盛大的遶境活動。原來是在疫情時代，人們的活動受到限制，走進廟宇拜拜的機會變少，失去香火的神明法力大減，意外成了疫情受災戶，妖怪們趁機跳出來刷一波存在感，提高知名度。為了選出遶境明星隊，魔神仔決定先在人們的夢境中舉辦一場選角直播秀，看看哪個妖怪嚇到最多人，直播秀中會看到哪些逗趣妖怪？虎姑婆、黃色小飛俠、妖鳥到底誰會勝出？這場妖怪遶境的劇情如何發展？高雄市國樂團邀請大小朋友走進音樂廳，參與妖怪們的年度盛會。

插畫家角斯細膩描繪出《寶島妖怪佇佗位?》每場的分鏡圖。(翻攝/Carter)

去年的《寶島搜神記》帶領觀眾們一窺眾神明的秘密，今年插畫家角斯把聚光燈轉向台灣民間大小妖怪，全新創作《寶島妖怪佇佗位?》，被孩子們遺忘的寶島妖怪以可愛鮮明的形象出場，高雄市國樂團為妖怪們量身訂做敘事性強烈的樂曲，再加上兩位妖怪探員生動的演出，以及舞台設計營造情境感，讓觀眾隨著故事情節沈浸音樂中，身歷其境與妖怪們一同遶境。故事創作者角斯說「帶給觀眾的不同感受，是我在創作故事時想像不到的。」

「現在孩子都看外國童話或卡通，很少接觸台灣本土童話。」樂團指揮郭哲誠認為國樂團具備強烈的本土性，搭配可愛的手繪妖怪插畫，能夠引起小朋友的興趣，輕鬆跟著音樂認識台灣在地妖怪和隱藏背後的文化故事。

在插畫家角斯的筆下，每位妖怪都呈現逗趣可愛的新面貌。(圖片提供/高雄愛樂)

高潮迭起的音樂旋律及角色扮演貫穿全場，作曲家把想像力擴張到無限大，虎姑婆追小孩的緊張刺激、妖怪遶境的熱鬧盛大等劇情，都能透過細膩的音樂表情精準傳遞。指揮郭哲誠表示，藉此也挖掘出幾位台灣新生代作曲家，沒有傳統國樂包袱，樂曲中充滿想像力與現代音樂語彙，長度適中，不管小孩或大人都適合，「即使沒有影像和演員加分助陣，音樂本身也存在藝術價值，值得聆聽欣賞。」

音樂繪類似小歌劇，結合佈景、燈光、故事、影像和演員，指揮不僅要表現樂曲，也要同時關注其他細節。(圖片提供/高雄愛樂)

導演劉建幗分享去年在現場得到的感動，「聽到家長激動地指著自家孩子說：『他平常根本不會坐這麼久，竟然聽完了！』我覺得很有成就感。」今年《寶島妖怪佇佗位?》在4月9日、10日連續兩場在大東藝術中心首演，音樂繪2.0進化版想必更值得期待。

音樂劇的兩位靈魂人物-導演劉建幗(左)及指揮郭哲誠(右)。(攝影/Carter)

時間：2022/4/9(六)19:30、2022/4/10(日)15:30錄影場

地點：大東文化藝術中心

購票網址：OPENTIX兩廳院文化生活

本文作者:李曉萍