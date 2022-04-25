趕工中的壽山動物園傳來樂聲，原來是就讀博愛國小六年級的王同學，她也是說故事志工的女兒，特別情商園方讓她能在動物家門口拉小提琴，希望透過音符傳遞對動物日常的關心，而紅毛猩猩、黑猩猩、台灣黑熊、白手長臂猿、犀牛、駱駝、法拉貝拉迷你馬與鴯鶓等動物對於弦樂演奏的各種反應，展現不同程度的音樂素養，也為動物園增添不少趣事。

壽山動物園「新動物園運動」力拼9月底完工，在施工期間盡可能不影響動物棲息，而就讀博愛國小六年級的王姓學生也是說故事志工的女兒，為陶冶工程期間的動物性情，特別商請園方讓她在國小畢業前能為動物們演奏《奇異恩典》等樂曲，作為送給動物們的首場琴音禮物。動物園弦樂曲初登場，從古典音樂到流行歌曲，再以經典老歌作為安可曲，多元曲風讓動物很有感！

紅毛猩猩「阿宏」瞥見窗邊有人類在拉琴，但對於樂曲可能沒有興趣，僅在遠處觀望；黑猩猩「莉忠」還爬上高處想偷看琴譜，不過因為距離太遠，只能意會無法言傳。黑熊「波比」跟著旋律點點頭，白手長臂猿「貝貝」隨著音樂盪來盪去，「Yoyo」則靜靜的聆聽；在搖滾區的犀牛「犀奇」和「寶寶」一改「對牛彈琴」的認知，仔細一看會發現犀奇的耳朵會隨著音樂晃動；同在搖滾區的駱駝，彷彿喚醒音樂細胞，探頭望向琴聲處，讓人會心一笑。

中山大學生物科學系張學文教授表示，目前已經有許多牧場給豢養的牛隻聆聽音樂，不僅讓乳牛心情放鬆；而在家禽方面，聽舒緩音樂的雞，心情會變好，飼料會吃得比較多，使得雞隻長得比較快。因此小朋友透過拉小提琴給動物聽的活動，可能會引起動物的好奇跟心情的放鬆，也可以透過此活動，探討動物在聆聽音樂後，是否會紓解對於周遭工程進行所造成的壓力。