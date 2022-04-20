手機、平版、電腦等螢幕釋放出藍光，擔心傷及視網膜與黃斑部，許多人下載藍光軟體，但真有用嗎？新竹中國醫藥學院附設醫院眼科主任陳瑩山表示，「這絕對不夠的」，除了使用手機保護貼，建議配戴具有防藍光鍍膜的鏡片，避免藍光直射眼球。

●藍光長期過度直接照射眼球 恐導致白內障眼疾

美國眼科醫學會一項研究顯示，目前缺乏科學證據證實藍光會損害眼睛，3C螢幕發出的光線並不會直接損害眼睛，而是不良的使用習慣，導致眼睛疲勞，建議多注意使用時間及周遭光線充足。

陳瑩山表示，藍光屬於大自然三原色之一的可見光，適量曝曬，有助於身體健康，屬於「好光」，但不能過度曝曬，長時間近距離地接受藍光，就可能損及視力。

陳瑩山指出，近年來，門診發現年輕族群白內障人數明顯增加，主因在於藍光直接照射眼球，原本透明清澈的水晶體受到光線熱能的刺激，蛋白質變性，而導致混濁。

●如何降低藍光危害視力？ 「內服外用」雙管齊下

「適度防止藍光曝曬有其好處」陳瑩山說，自己配戴防藍光的鏡片，過濾部分藍光，且可提高解相力，色彩看起來更亮、更飽和，並可減輕疲勞程度。

如何降低藍光危害視力？陳瑩山提出「內服外用」概念，每天至少吃1顆雞蛋，並攝取足夠的蔬果。使用3C產品時，每30分鐘，休息10分鐘，且保持適度距離。另配戴可以過濾藍光的鏡片。

●抗藍光鏡片可分兩大類 染色型鏡片vs.鍍膜鏡片

陳瑩山說明，抗藍光鏡片可分為兩大類：一為染色型鏡片，濾藍光比率普遍較高，大多落在40%至70%之間，濾藍光功能愈高，鏡片顏色愈黃；另一為鍍膜鏡片，在鏡片表面鍍上一層抗藍光膜，阻隔率大約在20%至30%。

陳瑩山建議，一般民眾可選擇具有防藍光鍍膜的鏡片，以避免高能量的藍光直射眼球。至於罹患黃斑部病變或動過眼底手術者，則建議配戴防護效果較好的染色鏡片。

●食藥署建議減少使用3C時間 購買藍光眼鏡應先試戴

食藥署提醒，民眾應該減少使用3C時間，或是將螢幕亮度調降到舒適且不困難觀看的亮度，以保護眼睛。若購買藍光眼鏡，應先試戴是否會影響到自身工作的視覺需求。