有媒體報導中國大陸領導人習近平延任後為轉移國內壓力，可能佔領金門、馬祖等離島，且在俄羅斯與烏克蘭戰爭後，中共也將通盤檢討相關戰略計畫。國防部長邱國正上午受訪指出，俄烏戰爭給包括台灣在內等國帶來很多啟示，敵方也不例外，因此台灣必須密切注意。但他之前也說過，各國的相關案例都是很好的學習機會，敵方一定也會有所改變，國軍會隨時研究案例，至於中共打不打外島、本島，國軍本身的戰訓本務就是防止這類情事發生。

至於外傳太平島機場跑道將延長。邱國正說，「他不知道這件事」。