司法院為推動「金字塔型」訴訟制度，針對《民事訴訟法》提出修正草案，讓第二審採嚴格限制的續審制，三審採嚴格法律審。對此，立法院今召開公聽會，立委學者及民間司改基金會多憂心表示，上訴制度改革，應以堅實事實審為前提，若只單方面限制訴訟上訴門檻，這種改革是在製造冤錯案件，犧牲司法程序發現真實與實踐正義的目標，只為了追求效率。

為落實司改國是會議結論，完成「金字塔型訴訟制度」，司法院針對《民事訴訟法》提出修正草案，擬讓二審採「事後審」或「嚴格限制的續審制」，第三審採行「嚴格法律審」，透過門檻的設置，以降低上訴案件量。修法草案出爐後，陸續引發侵害人民訴訟權的疑慮，為此，立法院司法法制委員會今召開公聽會。

法務部次長蔡碧仲指出，改革如果不能得到百姓的信賴，美意會被打折扣。大家都同意案件審理要快，但也要準，司改國是會議確實有訂出「嚴格法律審」的方向，但並沒有說要採取核准上訴制，一旦採取嚴格許可制，當事人一旦未在第一審提出詳盡證據，第二審基本上就不得提出新證據，導致二審無從審酌，這將影響當事人的訴訟權。

面對上訴門檻設置的衝擊，民間司改基金會董事長林永頌表示，司法人事的金字塔是很困難的工程，目前三審要5個法官，二審要3個法官，一審原則上都是1個法官；一審法官若是資深有經驗，判決品質好，金字塔當然沒問題，但目前確是很多候補期間就在當法官，候補期太短，又缺乏經驗傳承，在缺乏堅強事實審的情況下，就說二審不能提出新證據，這合理嗎？

林永頌強調，司改會不反對建立金字塔，但上訴制度的改革，必須以堅實事實審為前提，如果我們沒有做好事實審，就只限制訴訟上訴門檻，這樣的改革是在製造更多的冤錯案，對司法官或許是改革，但對人民不叫改革。

立委邱顯智表示，修法限制當事人上訴的權力，應該要建立在當事人於第一審就能積極提出攻擊防禦方法與證據，更重要的是讓一審審判更扎實，再去思考金字塔；若不扎實，二審的門就先關起來，問題怎麼解決？

「為什麼要有一審、二審、三審，就是因為是人在判，不是神在判，但司法院好像都認為不會錯判，也絲毫不在乎法官判錯後人民要怎麼救濟。」邱顯智說，採取嚴格的續審制，一定要確保第一審是堅實的事實審，否則就是犧牲司法程序發現真實與實踐正義的目標，只為了追求效率。

對於如何解決問題，最高法院法官黃麟倫表示，其實金字塔由來已久，推動一、二十年為何仍達不到，最根本原因，在於終審法院訴訟沒有金字塔化、收案沒有合理化，人力就不可能達到金字塔化，導致只能不斷從事實審調資深法官到最高法院，事實審資深法官因而空洞化，讓事實審無法達到大家期待，造成惡性循環。

「要推動金字塔，訴訟程序的金字塔就不可避免，程序沒有金字塔，司法金字塔就是假議題。」黃麟倫認為，外界應該監督司法院，假如最高法院收案合理化後，就要讓最高法院有經驗的法官到事實審去帶領，才能達到金字塔訴訟制度所追求的「堅實事實審」。

台灣高等法院法官廖建瑜也說，訴訟程序沒改變，組織就會動不了；尤其法院組織都是以案件數計算，當訴訟制度沒改善，案件沒有改變，組織就不會變動。因此，如果想要堅實事實審、充實第一審人力，訴訟制度就必須先改變，否則10年後還是一樣。

國民黨立委楊瓊瓔認為，大家都希望司法更有效率，所以司法院提出修法。問題是，一審要做為事實審的法院，事實認定就必須更加全面詳盡；但要追求詳實，就要耗時。在這樣情況下，法官員額勢必有需要提升，因此在修法的同時，若未同步檢討擴充一審人力，導致無法達到詳實審判，那麼修法就只是在影響民眾的上訴權利。

國民黨立委陳以信建議，對於上訴門檻的設置，或許可以法益受損的大小，作為形式審查的理由；違法性的程度，可改採正面表列，違法性高的可上訴至第三審，在民眾可接受的基礎上推動金字塔，才能維持改革的衡平。

面對質疑，司法院祕書長林輝煌表示，實際上最高法院法官非常關心個案的公平正義，很多案件，若不認同通常會廢棄撤銷發回。他表示，對於金字塔化後法官人數怎麼調整，未來如果能修法通過，將在運作過程中逐年檢討，視案件量減少多少、工作量減少多少，逐步讓人力慢慢回歸到二審、再回到一審，而不是硬性的現在就說要達到多少目標。