大甲媽分靈金身也在信眾簇擁下共襄盛舉，為慶典增添熱鬧。（李金生攝）

媽祖座前的千里眼、順風耳威風凜凜先行，吸引信眾虔敬的目光。（李金生攝）

遶境巡安隊伍迤邐通過后浦中興路，為觀光小鎮帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

遶境巡安隊伍迤邐通過后浦中興路，為觀光小鎮帶來熱鬧氣氛。（李金生攝）

遶境巡安隊伍中的「搖旱船」饒富傳統風情。（李金生攝）

后浦城廂四里境主神明的座轎沿途搖晃，神氣十足!（李金生攝）

今天是金門后浦蘇府四千歲聖誕千秋暨迎媽祖聯合慶典，城廂4里境主神明在信眾的簇擁下，穿梭大街小巷遶境巡安，沿途五彩旌旗飛揚，喧天鑼鼓響徹雲霄，為「2022金門迎城隍─浯島宗教文化觀光季」揭開熱鬧序幕。

金門地方文獻記載，清代〈金門鎮總兵署〉轄下的左、右兩營官兵在今模範街口的觀德堂（即縣商業會頂樓昭德宮）奉祀蘇府四千歲，祈求軍旅平安，一直是當地的信仰中心之一，數百年來香火不衰。

後來，隨著駐軍渡過黑水溝移防台灣，再分香至鹿港和台北艋舺，庇佑地方神威顯赫，2地均有「金門館」，歷史淵源流長，台金兩地交流熱絡，而農曆3月20日正是鄉親口中「蘇王爺」的聖誕。

「媽祖生」則是農曆3月23日，早在軍管時期因為民生物資匱乏，當年的戰地政務委員會以4天內舉辦2次大拜拜，增加地區家戶負擔，在政府提倡節約原則下，才將昭德宮蘇府四千歲聖誕和媽祖生作醮慶典，合併在3月20日同一天舉行，至今已行之有年。

今天下午1時30分吉時，後浦城廂東、西、南、北門的境主神明和南門天后宮媽祖，在信眾簇擁下齊聚縣商會廣場，2時準時起駕遶境巡安。在聯合慶典紅彩的帶頭下，大鼓吹、十音和四境香團迤邐前進，十分熱鬧。

不少家戶在門口供奉香案，扶老攜幼虔敬迎神，祈祝神明庇佑疫情快快退散，早日恢復健康、平安生活。