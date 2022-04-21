美股進入超級財報周，四大指數跌多漲少，台股今天持續低量表現，資金仍轉向航運、紡織、玻陶等傳產股，金融股回檔，電子股則倚賴聯發科(2454)、鴻海(2317)支撐，預估大盤量能接近2300億元，有可能再創今年新低量。

分析師指出，大戶持續退場，法人買盤不強，台股從3月中旬以來，就一直維持低量表現，反彈到17800點也只有3000億元量能，指數雖然反彈三天，今天降至不到2300億元，量能無法溫和放大，指數仍將維持弱勢格局。內資針對部分族群持續作多，指數不再出現大跌，盤面個股表現居多。

外資本周近兩日小幅買超，電子股賣壓趨緩，小幅回補晶圓雙雄及面板股，但買超力道不大，外資維持保守格局。

雖然上海復工出現正向訊息，激勵電子族群反彈，但對4月營收傷害已經造成，加上俄烏戰火未停，電子股表現空間有限，加上資金動能大幅萎縮，資金轉戰傳產等，近期盤面仍是非電族群表現相對強勢。