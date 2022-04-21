新北鬧疫苗荒！衛生局證實：23日起沒疫苗可打 15:022022/04/21 中時 陳慰慈 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 新北鬧疫苗荒！衛生局證實：23日起沒疫苗可打。圖為一位小朋友完成快篩後不舒服抱著家長大哭。（陳俊吉攝） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新北疫苗存量告急！新北市長侯友宜20日在疫情說明會表示，新北市莫德納剩4.3萬劑、AZ有2千劑、高端2.1萬劑，新北市衛生局表示，預估23日起將無疫苗可打，不過中央今已說會再撥2.4萬劑莫德納及6千劑高端。 衛生局統計，3月22日施打疫苗有9860人，疫情升溫後疫苗施打人數暴增呈倍數成長，15日有2萬6450人施打，估計23日後將無疫苗可打。 全國最嚴重災區 新北本土確診今達1000例 今新增確診破千 新北居家照護責任醫院再增3家 #新冠肺炎 #台灣 #疫情 #莫德納 #新北疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 家長憂兒童接種疫苗有副作用 T妹揭澳洲疫情現況 09:352022/04/21 娛樂 新北議員籲 依所得補貼社宅租金 04:102022/04/21 地方新聞 新北率先全國居家照護 侯友宜：醫療量能不受衝擊 12:482022/04/21 生活 國際臨床數據不足 學研界籲謹慎評估 04:102022/04/21 生活新聞 新北「滬尾藝文休閒園區」獲金擘獎雙料優等 13:502022/04/21 區域情報-新北 新北學童蘭嶼戶外教學爆2確診 校方：108師生行前快篩陰 12:242022/04/21 生活 宜蘭推桐花小旅行 打滿3劑疫苗才能報名 14:252022/04/21 生活 國衛院召開工作平台會議 盼提昇國家疫苗研究生產 13:472022/04/21 生活 兒童疫苗卡關 立委批政治考量不應該 04:102022/04/21 生活新聞 品觀點｜沒打2劑禁止入內 餐飲業祭疫苗優惠 14:112022/04/21 生活 新北市圖推居家照護宅配書籍 04:102022/04/21 地方新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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