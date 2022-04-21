新北疫苗存量告急！新北市長侯友宜20日在疫情說明會表示，新北市莫德納剩4.3萬劑、AZ有2千劑、高端2.1萬劑，新北市衛生局表示，預估23日起將無疫苗可打，不過中央今已說會再撥2.4萬劑莫德納及6千劑高端。

衛生局統計，3月22日施打疫苗有9860人，疫情升溫後疫苗施打人數暴增呈倍數成長，15日有2萬6450人施打，估計23日後將無疫苗可打。