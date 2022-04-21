才剛剛過完37歲生日的周家宏，最想念的是已經兩個星期沒有見面的兒子，今年3月正式投入國民黨台北市議員第六選區大安文山初選，太太也一起跑選舉活動，隨著初選民調時辰越來越近、實在太忙了，寶寶只能暫時住在阿嬤家，周家宏關心公幼和營養午餐政策，希望每個孩子都能平安健康長大。

另外，小朋友的營養午餐市府針對食品安全已經要求很高，周家宏說，有機、在地小農的蔬菜，可以讓小朋友的菜色更豐富，吃得更安全。

此外，大安區目前只有一座寵物公園青峰公園，大安文山只有一座寵物公園，希望可以找合適公園增設「毛小孩活動區」，周家宏認為，目前可能只有大安森林公園的腹地夠大。

上週文山森林公園新開幕，周家宏也把握機會和民眾接觸，文山森林公園最具特色的是全台北市最長的磨石子溜滑梯，周家宏傾聽民眾的聲音，除了覺得周邊交通車多，也有住戶反應，公園與週邊住宅僅間隔一小小的馬路，每天早上六、七點到半夜一、兩點都能聽到小朋友和小小朋友的尖叫聲，原本歡樂的笑聲對他們來說變成擾人的噪音，深夜還有人在公園玩火相當危險，周家宏經過這次的事件，更堅定想要幫助民眾的決心，要拿出更多的力量替居民發聲。

周家宏嘉南大學環境工程與科學研究所碩士畢業，現職立法委員馬文君國會辦公室特助，曾任立法委員蔣乃辛服務處主任、台北市議員王欣儀服務處副主任。這次初選打出蔣乃辛子弟兵的頭銜，獲乃公推薦是有經驗、會做事的新人。