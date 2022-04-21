世界各國正努力學習與Covid-19共存，即使無法預測未來趨勢，也求能夠試著穩定控制病情。近期傳出西班牙一名醫護人員在短短20天內確診2次，創下新冠肺炎爆發以來二度感染的最短間隔時間。據悉該病患先是感染Delta變體，接著又感染魔王Omicron，令人訝異的是，早前她才打完追加劑，此案例也警惕世人，即便完全接種也不能保證免於二度感染的可能。

綜合外媒報導，近期舉行的歐洲臨床微生物學和傳染病學會(ECCMID)提交一份病例中指出，西班牙一名31歲的打破Covid-19爆發至今，二度確診間隔時間的最短紀錄。據悉該女子是一名醫護人員，去年(2021)12月20日首度PCR採檢呈陽性，不料20天後，她出現咳嗽、發燒等不適症狀，再次進行PCR檢測又證實為陽性。

報導指出，去年12月她先是感染Delta變體，爾後又感染更具傳染性的Omicron變異株。專家雷西奧(Gemma Recio)表示:「此案例顯示，即使患者已達完全接種，也不能假設沒有二度感染的風險。」

更進一步強調，「對完全接種以及二度確診的患者進行基因定序相當重要，能有效幫助未來達成免疫或是偵測病毒變異的發展。」

根據BBC報導，舉英國為例，境內二度確診的比例約為1%，大部分的人都是先被Alpha或Delta變異株傳染，然後又染上大魔王Omicron。有科學家大膽預測，「未來每個人至少都會感染2次新冠肺炎，有些人甚至好幾次。」