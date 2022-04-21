上海疫情持續，但有些防疫新措施卻讓人難以理解，據外媒報導，上海市當局正在實施新的極端措施，要求核酸檢測陰性的社區居民整體搬暫時遷至臨近的浙江省，並至少在當地暫住一星期，目前尚不清楚這項新措施的真正原因。

據《英國廣播公司》（BBC）報導，為了阻止新冠疫情在上海擴散，位於上海北部平望居民區的官員發出通知，要求居民搬遷到160公里以外浙江省的隔離區暫住，民眾將在那裡至少暫住一個星期。根據該通知，幼兒、老人和殘疾（身障）人士可被排除在搬遷計劃外，只有檢測呈陰性的民眾才需要搬遷。

網上流傳的平望居民區遷移通知，許多網上訊息表示， 因為新冠陽性人數太多，當地官員決定隔離陰性居民防足他們再被傳染，但此說法未能獲得證實。（圖／網路）

報導說，上海的地方官員們被要求實現「清零」的壓力巨大，幾天前，政府已在上海另一區域實施搬遷，至少有1000人被迫離開北蔡鎮，搬到臨時住所，以便官員對上海東部、浦東新區外圍的這一地區進行消毒。

北蔡鎮官方通知要求居民收拾好自己的物品，並將衣櫃門打開，以便消毒。居民還被告知要打開家門，而且不能攜帶寵物同行，寵物交由官方統一安排處理。社交媒體上流出的照片顯示，許多民眾帶著打包好的行李連夜排隊離開家園，能看出這次行動的規模。

報導認為，這個新的跡象表示中國將採取更極端的手段阻止病毒在上海傳播。目前為止，在本輪疫情中上海感染數已超過40萬，這個2500萬人口城市的大多數市民仍處於嚴格的封鎖之下，封城已進入第4周。

截至4月21日，上海政府公佈的感染新冠死亡人數為25人，大多數死者都是本身有基礎疾病，且沒有注射疫苗的長者。

報導指出，社交媒體上出現的視頻顯示，穿著全套個人防護裝備的醫務人員走過北蔡鎮，在街道和人行道上撒石灰粉，試圖消滅殘餘的病毒。當地政府官員早些時候否認了關於該區有多達8000人陽性確診的消息，稱這是「假信息」。

有些上海市民在網上表示，轉移到方艙醫院生活狀況改善許多，一名40多歲的家政工在網上說，她被送往一個百人規模的隔離住所，那裡的食物比起先前政府提供「2個胡蘿蔔、1個爛南瓜和2個玉米穗」要好得多了。

報導指出，搬遷該鎮大量人口的決定，似乎是在一位高級別的中共官員訪問當地後立即作出的。負責疫情防控的中國副總理孫春蘭在民眾撤離當天親自到當地視察，以瞭解疫情嚴重程度。

BBC曾多次嘗試撥打政府公開電話聯繫當地官員，只獲知官方發給居民的通知稱：「面對突如其來的疫情，我們唯有齊心協力，才能共克時艱，早日回歸正常生活。」

報導表示，為了阻擋新冠病毒傳播，這不是大陸地方政府首次要求遷移整個城鎮居民，今年稍早杭州附近的兩個小區約9000名居民被集體轉移到集中隔離場所，去年1月北京附近的河北省也有十幾個城鎮約2萬人被搬遷安置。