許多上班族習慣起床就來杯咖啡醒腦，但新光醫院睡眠中心主任醫師林嘉謨表示，咖啡本身會刺激皮質醇的分泌，如果一早起來就喝咖啡，恐會造成壓力產生。並提醒有胃部疾病或失眠問題的人最好不要碰咖啡，因為咖啡會刺激胃酸分泌，喝多恐提升胃食道逆流發生率，而超過中午以後喝咖啡或茶，則有可能讓有些人晚上無法入眠。

新光醫院睡眠中心主任醫師林嘉謨在節目《健康2.0》頻道中分享，台灣有70至80％的人都有喝咖啡的習慣，但一般都會建議民眾不要一早起來就喝咖啡，因為人體大約在早上8、9點的時候會釋放壓力荷爾蒙皮質醇，如果8點起床就開始喝咖啡，因為咖啡本身會刺激皮質醇的分泌，進而造成壓力產生，因此多建議民眾在9、10點再喝。

林嘉謨表示，罹患胃潰瘍或胃酸逆流疾病的患者，不太適合喝大量的咖啡，因為咖啡會刺激胃酸分泌，使得胃食道逆流發生機率提升，同時也可能增加胃部疾病發生率，因此建議這類人還是少喝為妙。

林嘉謨也說，喝咖啡也會影響到人的睡眠狀況，受失眠所苦的病人建議在中午以後就不要再碰咖啡，其實不管是喝茶還是喝咖啡，裡面含有的咖啡因都可能會想到這類人晚上的睡眠，甚至會導致睡不著的狀況發生。