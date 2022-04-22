考量Omicron新型變異株威脅尚未減緩，本土疫情持續升溫，社區風險快速升高，為保護高風險場所、活動的工作與從業人員，以及參與民眾的健康，自今(22)日起，包括公費疫苗4類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場域之工作人員，參與該場所活動對象，須完成COVID-19疫苗第3劑接種。

早在今年元旦起，24類場所人員、第1至3類及第7類對象就是指揮中心要求加強接種人員，現在本土疫情再起，且繼續走向確診高峰，指揮中心要求公費疫苗4類對象、矯正機關、殯葬場所及24類場域(如圖)之工作人員及參與者，需完成3劑COVID-19疫苗。

至於沒打疫苗會不會受罰，指揮官陳時中表示，要求打疫苗但非強制，疫苗覆蓋率是重要抗病毒手段，希望民眾能盡快接種，相關人員不打疫苗就得定期篩檢。

另外，指揮中心15日同步對旅行團祭出禁令，為保護國人健康及維護旅遊防疫安全，自4月22日起，參加團體旅遊且符合接種年齡者，需完成COVID-19 疫苗追加劑第3劑接種，才能出遊；4月22日以後出發的團體旅遊，解約退費處理原則。

18歲以上尚未打第3劑追加劑，但「未滿」間隔期12週，出示施打兩劑證明即可參團；另有醫師開立證明，不能施打所有疫苗者，提供參團前一天或當天的快篩陰性證明，即可參團。

交通部觀光局表示，特定團體指成員間彼此特定，如學校畢業旅行、家族旅遊、員工旅遊等，不需要符合需完成第3劑接種的規定。

此外，很多人反應，針對人員進入健身房應提供至少接種3劑疫苗證明，其餘尚未完成接種3劑人員進入健身房的規定，(一)接種2劑疫苗未滿12週，可進入健身房活動；(二)如經醫師評估不適合接種國內所有COVID-19疫苗、應出示3日內快篩陰性證明，可進入健身房活動，但運動時應全程戴口罩。也就是說，即日起出示證明打滿3劑疫苗，進入健身房後可不戴口罩。