俄烏衝突推升台海緊張局勢之際，中國國務委員兼國防部長魏鳳和20日和美國國防部長奧斯汀（Lloyd Austin）通電，並觸及台海議題。我外交部事後表示，對美中互動情形都有充分且即時的掌握。中華戰略學會研究員張競對此則提出4點分析，他並特別指出，對照以往雙方國防首長對話議題，何時會談到區域外之議題，當俄國入侵烏克蘭要變成對話議題時，北京在華盛頓眼中份量有多少改變？難道吾人不該更感到擔憂嗎？

這是奧斯汀接任美國防長一年以來，首度與中國軍方高層對話。美聯社報導，奧斯丁在通話中說，美方關切中方對台灣的軍事挑釁；魏鳳和則強調，台灣問題如果處理不好，就會對兩國關係造成顛覆性影響。中國軍隊將堅決維護國家主權安全和領土完整。

張競昨(21日)在臉書對於美國、大陸、我外交部的發言進行分析，第一，美方對於魏鳳和正式官銜顯然並不重視；第二，我外交部對外指稱：中國國防部發布的聲明刻意凸顯對於台海議題的討論，並再次誤導、扭曲詮釋美方的發言或立場，意在透過這次對話再次對台發動認知作戰，外交部因此特別提醒民眾注意中國對類似對話後的習慣性操作，「究竟是指什麼呢？」

第三，魏鳳所說的「四不一無意」是否會成為未來北京每次面對華盛頓都要反覆重申事項，其實才是吾人要認真觀察與關注重點。

最後，張競說，還是忍不住要講些讓人不太爽的話，世局動盪情勢在變化，美國主動發佈新聞稿所提三項議題：U.S.-PRC defense relations, regional security issues, and Russia’s unprovoked invasion of Ukraine.對照以往雙方國防首長對話議題，何時會談到區域外之議題，當俄國入侵烏克蘭要變成對話議題時，北京在華盛頓眼中份量有多少改變？難道吾人不該更感到擔憂嗎？