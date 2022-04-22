全台Omicron病毒狂飆單日新增3700多例，台南市倍數成長單日71例，正統鹿耳門聖母廟取消往年的星光路跑與萬斤虱目魚料理活動，今年改舉辦捐血、捐米與公益市集，將參與媽祖熱鬧的慶典，改為靜態的慈善行動。

農曆3月23日（今年國曆4月23日）是媽祖生日，正統鹿耳門聖母廟往年舉辦壽宴時，會同時推出「萬斤虱目魚料理」與「星光夜跑」活動，聚集信徒動輒數千至上萬人次。

今年媽祖壽誕逢疫情嚴峻，正統鹿耳門聖母廟決定取消較熱鬧的活動，改為捐血、捐米活動，另邀請身障、偏鄉教育、中途之家與弱勢扶助團體設攤的公益市集。

廟方23日上午10時，將在媽祖店內舉行壽誕祀宴，遵循古禮向媽祖行三跪九叩大禮，祀宴結束將贈送600份壽桃、600份壽麵給參與的信眾排隊領取。

正統鹿耳門聖母廟主委王增榮表示，廟方每逢媽祖壽誕，都會結合觀光、美食、文化、休閒與慈善舉辦活動，今年因為疫情飆升，決定改以慈善為重點舉辦，信徒仍可共襄盛舉。