妻子倒家中地板，被搖醒回：「我在跟白沙屯媽祖啊！」。（截自臉書社團《●【爆怨公社】●》）

一名丈夫赫然發現妻子倒臥家中地板，連忙察看妻子狀況，豈料妻子被搖醒後，竟回：「我在跟白沙屯媽祖啊！」，讓丈夫瞬間心中吶喊：「這到底要看哪一科啦？」。而這名丈夫竟膽敢將妻子躺地照片PO網，讓網友笑翻之餘更紛紛留言：「XX代表上香」、「要先預訂花圈嗎？」。

一名網友在臉書社團《●【爆怨公社】●》表示，下午正忙著電腦排版時，想說「我家太后怎麼忽然沒聲音了？後來我起身要去看她是不是在房間睡覺，結果...這女人竟然躺在地板！」。

原PO以為妻子怎麼了，趕緊蹲下去搖醒她，結果「太后」醒來第一句話是「我的背心勒？」，原PO一頭霧水問她幹嘛睡在地板？結果「太后」回：「我在跟白沙屯媽祖啊！」。

原PO頓時心中OOXX，心中暗想：「昨天才農曆媽祖誕辰完，離白沙屯媽祖起駕還有快一個月妳就開始在幻想，這到底要看哪一科啦？」。抱怨寫完，原PO還補上「不自殺聲明」，稱「如果太后等等醒來看到這篇，請記得明年今天為我默哀三分鐘」。

原PO最後補充，還是怕妻子會著涼，於是拿了條涼被放到她身邊，不過他故意拿給貓蓋的髒被子，結果妻子真的伸手抓去蓋，讓他哈哈大笑「這下子我應該算贏了吧！」。

眾多網友被這對超鬧的夫妻逗樂，紛紛留言：「新北代表上香」、「代表高雄市民上香」、「士林代表上香」、「北屯區代表請準備」、「要先預訂花圈嗎？」、「金香已經幫你備好了」。

不過也有網友說：「這種天氣躺在這種地板上超涼」、「我家也是這種地板，好懷念阿」、「這種地板很好睡啊。涼的勒」、「要先練習啊！不然睡不習慣！」、「跟媽祖遶境，當然要先練習到哪都能睡的本領，應是先複習隨時隨地，都能找到方式補充體力。」。