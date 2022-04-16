品冠接受《東森娛樂》謝佑昀專訪，宣傳《不如我們今天見》巡迴演唱會。（(東森提供）

情歌王子品冠接受EBC《東森娛樂》主持人謝佑昀專訪，宣傳《不如我們今天見》演唱會。因為疫情，過去兩年幾乎都待在家裡的他，笑說有時都忘了自己是個歌手。睽違七年在台開唱，品冠也為這次演唱會下足苦功，更驚喜爆料演唱會中還有設計成音樂劇的場景。他表示這想法源自於他前年參演李宗盛的《當愛已成往事》音樂劇，當時參加了百老匯舞台劇訓練，覺得是很難得寶貴的經驗。

談到引起歌迷好評迴響的單曲《來日不方長》，品冠透露其實是去年在上海隔離時，正好碰上太魯閣事故，讓他那兩天極度低潮甚至哭到不行，成了這首歌的創作契機。「我覺得我看了太多的生離死別，我們永遠不知道，這次跟朋友、親人相見，會不會是最後一次見面。所以我就下了這個標題，並跟寫詞人聊了這個話題，最後就有了這首歌。」。

品冠還說妻子曾問自己覺得誰會先走，當時品冠回答是他自己，但妻子沉思幾秒後，默默說出「你不能比我早走」，令他印象深刻。「她說雖然生活上，好像是我比較需要她，但其實她更不能沒有我。」。而他也曾作夢自己年邁躺在床上，孤單一人、動彈不得的景象。驚醒後的他很慌，直到看到在樓下喝咖啡的妻子，他才明白不捨讓太太最後孤身一人的感受。「那個moment讓我明白，剩下的那個人是很孤獨的，所以我覺得我要活得更久一點。」。

與太太在一起近二十年的他，笑說跟妻子求婚的契機，竟是源於蝦餃。2011年時品冠正在台灣拍戲，在香港的妻子便每周末飛回台灣陪他。有次她帶著品冠最愛吃的蝦餃回來，卻在料理時劃傷了手。「我送她到醫院後就要趕去劇組拍戲了，只能趁著拍攝空檔傳訊問她狀況。沒想到晚上我回到家，就看到她包紮著手，在幫我拖地打掃。我看到那個畫面，真的覺得太感動了，我就抱著她，說我們結婚吧。」。更感性告白妻子就是他的明燈、孩子的發電機，甜蜜之情溢於言表。EBC東森娛樂品冠專訪特輯，於東森娛樂YouTube頻道播出。