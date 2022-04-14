一名台積電工程師的妻子，抱怨丈夫自私，不替她與孩子著想。（截自爆料公社App匿名公社）

丈夫是台積電工程師，應該是讓許多人羨慕的事。不過一名人妻卻表示，在台積電當工程師10年的老公，想離職去同事開的公司上班，她不答應，老公就狂罵，說工作壓力大早就不想做，還要求她也去工作分攤壓力，人妻不滿說自己已離開職場7年，還有2個小孩要顧，丈夫自私不替她與孩子想，怒吼：瞎了眼才會嫁給他！

一名人妻在爆料公社App匿名公社發文，表示老公的同事要開公司，拉老公去幫他，人妻不答應，老公狂罵沒妻子沒替他想，他在台積當工程師快10年沒升職很丟臉，且工作太累、壓力太大早就受不了。

不過人妻表示，去年才在竹北買房子，老公若辭職跳槽，薪水付完房貸就剩沒多少了，於是要她出去工作幫忙。人妻不滿表示：「那家裡兩個小孩怎麼辦？才都國小是要全丟安親班嗎？而且我離開職場快7年了，突然要我去找工作我也怕無法適應，每次都要我幫他想，為什麼不幫我跟孩子想想，有人當老公爸爸這樣自私的嗎？穩定的工作不要，硬要辭職冒險，都40歲了還這麼幼稚，我當初是瞎了眼才會嫁給他。」。

看完竹科太太的抱怨，眾多網友紛紛回：「沒有公主命卻有公主病」、「竹北這種不想工作的公主病大媽超多der」、「你以為你是誰啊…『不准離職』？下這種命令自以為女王喔？」、「看完上面的留言我就放心了，原來不是只有我覺得這位太太沒替先生著想啊」。

不過也有人認為人妻的顧慮有道理：「中年失業會很慘的...就算當朋友股東有好下場的也不多，更不用說創業會不會成功了。在台積累歸累但錢多，只是你在家有顧好老公的身體嗎？國小丟安親的雙薪家庭比比皆是，試試找配合小孩時間的part time。跟老公靜下心好好溝通，問他要是朋友公司失敗，家裡的開銷房貸怎麼辦？」、「又是一個為了朋友去死的人」、「可以找個時間兩個人都心平氣和的好好再聊一聊，因為兩個人背負的壓力都是不一樣的。男方因為工作關係所以壓力很大，女方因為全心照顧小孩～突然需要去上班貼補家用，心裡也會很有壓力。」。