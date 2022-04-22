歐股周五早盤下跌。在歐洲央行(ECB)官員提出鷹派評論之後，投資人紛轉向加大升息押注。德國的思愛普(SAP)和法國的開雲集團(Kering)在公布財報之後，股價紛紛下挫。

周五泛歐Stoxx 600指數早盤跌4.71點或1.02%，為456.86點。該基準指數可能出現近兩周最大的單日跌幅；歐股本周預計將收跌。

美國聯準會主席包爾(Jerome Powell)周四表示，在5月3~4日下次會議上，將會討論升息50個基點。

歐洲央行副行長Luis de Guindos也宣布，支持在七月結束債券購買。而目前貨幣市場正在以ECB今年底升息80個基點來定價。

歐股所有的板塊都出現下跌，零售股和科技股跌最多。

受中國因新冠疫情封鎖影響，開雲集團旗下的Gucci品牌上季營收表現受影響，開雲股價暫跌5.3%。

思愛普跌2.9%；該公司表示，因退出俄羅斯市場，上季營收短少3億歐元。

在周日總統大選前夕，法國CAC指數暫跌1.3%。德股也跌1.4%，英股跌0.5%。