《國家寶藏》第2季神還原「唐代時裝秀」帶觀眾穿越時空。（中視提供）

知名女演員宋佳為文化類綜藝節目《國家寶藏》第2季，化身最美琵琶女，一襲紅色圓領長袍，神秘又淒美，演繹唐朝名詩人杜牧的著名詩句「商女不知亡國恨，隔江猶唱後庭花」中的商女。

宋佳透過歌聲含淚唱出商女的悲慘命運，並以精湛演技反解商女被誤解千年的感慨，加上充滿中國韻味的現代舞台，成功再現文物「彩繪散樂浮雕」的歷史場景。

「新疆第一美」佟麗婭也受邀擔任文物「絹衣彩繪木俑」的守護人。此批文物出自新疆博物館，是目前發現的唐代唯一一批穿衣俑，節目藉由專家講述「今生故事」，將高度還原絲綢之路沿線歷史遺存的服裝秀「觀唐古代服飾藝術再現」搬上舞台。

《國家寶藏》第2季延續第1季，邀請張國立擔任「001號講解員」，針對北京故宮博物院在內等9大博物館所甄選出的文物，由多位藝人共同擔任國寶守護人，以舞台劇演繹每件文物的「前世傳奇」，並偕同專業人士共同講述文物「今生故事」，其中高水準的古裝造型和舞台設計更是節目一大看點。

《國家寶藏》第2季24日起，每周日晚8點在中視Bravo菁采台播出。