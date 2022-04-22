台中市議員吳瓊華建議市府加強關懷人員量能，落實自我防護，更應向中央爭取補助經費委外或聘僱人力投入。（謝瓊雲攝）

台中市議員邱素貞提醒市府要未雨綢繆，及早因應暴增的確診者以免關懷人力無法負荷，導致需要關懷者求助無門。（邱素貞提供／謝瓊雲台中傳真）

台中市政府22日正式啟動新冠肺炎輕症確診者的「居家安心照護」服務，首日上路引發多名市議員關心，民政局長吳世瑋表示，首日有103人提出申請、87人符合資格收案；副市長黃國榮表示，由各行政區區長擔任指揮官，市府一級局處機關認養1區，21日即已派駐人力進駐各公所，過去兩年居家關懷都一直在做，已經很有經驗。

台中市議會定期會民政業務質詢，市議員陳文政、劉士州、黃健豪、陳淑華、吳瓊華、邱素貞和李天生等多人，都發言關心相關工作整備與人力配置。

陳文政指出，「檢疫＋照護」工作量天倍增，區公所同仁、里幹事們工作包山包海，呼籲民政局妥善運用民間力量，勿讓基層同仁還沒確診先過勞。

吳瓊華則表示，居家關懷工作人員很辛苦，建議市府要加強醫療量能，準備足夠的醫療人員設備來因應，更要確保居家關懷人員落實自我防護措施，給予相關工作費或加班費，讓他們安心服務。

吳瓊華建議，應簡化居家照護流程，讓指引更明確，更應該向中央爭取補助經費，委請專業單位或思考用補助經費聘僱工作人員投入安心照護計畫，一併解決缺工、失業問題。

邱素貞則憂心，確診個案不斷激增，公所人力恐無法負荷，希望市府未雨綢繆，提出因應策略，避免讓需要關懷者求助無門。林汝洲則建議，各區區長有需要再到議會備詢，不見得非要全部列席，以免影響防疫工作。

吳世瑋表示，各區居家安心照護關懷中心都設有專線，24小時服務，畢竟攸關整個城市安全，會盡量做到位。服務適用對象年齡為69歲以下、無症狀或輕症感染者，且沒有懷孕、非洗腎患者，中重症者都由醫院收治。首日就有103人申請，因有些對象資格不符，因此首日受理收案人數為87人。

吳世瑋說，受照護者由在地合約院所醫生評估、問診，有需要就由藥師系統送藥過去，公所人員則定期關懷評估其健康問題，運送關懷包，及提供必要的就醫交通協助。