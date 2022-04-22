台東多良火車站旁道路土石流 太麻里鄉公所緊急封閉道路 23:112022/04/22 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台東縣太麻里鄉多良火車站旁道路土石流，鄉公所緊急封閉道路。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央氣象局資料顯示台東縣幾乎全數鄉鎮皆達豪雨等級。（摘自中央氣象局網站） 台東多良火車站旁道路土石流。 訂閱影音： 中時新聞網 台東地區22日晚間大雷雨不斷，而全台最美的太麻里鄉多良火車站，因山上雨量太大，夾雜土石流，沿著火車站旁的產業道路往山下沖，一路沖到南迴公路上，土石堆積深度到膝蓋深，鄉公所緊急封閉往火車站和部落的道路，同時也籲請開車行經南迴公路多良段的民眾，注意安全。 台鐵五一不加班 國5防塞車 封閉石碇、坪林南向入口 防疫險爆下架潮 又一家今早緊急停賣3張保單 #多良火車站 #土石流 #太麻里鄉 #緊急 #封閉 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 緊急就醫需求 放寬可步行或開車 04:102022/04/21 生活新聞 火車上有蛇！自強號遭「紅尾蟒」入侵 乘客急疏散 09:252022/04/18 生活 台中國豐路三段明起施工臨時封閉 交管時段一次看 09:452022/04/17 生活 彰化第一所！和美高中緊急全面停課兩天 師生改採線上教學 12:572022/04/15 生活 指揮中心深夜公布「2歲童條款」 開放「緊急就醫」可自行步行或開車 06:572022/04/20 生活 北車借錢哥變本加厲 變身色叔叔襲胸女性遭緊急拘提聲押 16:072022/04/22 社會 疫情趨緩 巴西結束COVID-19衛生緊急情況 11:002022/04/19 國際 上海封城彭于晏私聊粉絲對話曝光 6字洩被隔離真實心聲 14:132022/04/18 娛樂 桃議員批CMS看板維護不彰 多處掛點、跳針顯示測試中 17:332022/04/18 寶島 本土飆破2千例！周興哲3場小巨蛋演唱會 急宣布延期 20:092022/04/20 娛樂 彰化＋13 未滿5歲幼童有4例最小僅1歲 兒童醫院啟動應變 16:252022/04/19 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。