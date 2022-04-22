中央氣象局資料顯示台東縣幾乎全數鄉鎮皆達豪雨等級。（摘自中央氣象局網站）

台東多良火車站旁道路土石流。

台東地區22日晚間大雷雨不斷，而全台最美的太麻里鄉多良火車站，因山上雨量太大，夾雜土石流，沿著火車站旁的產業道路往山下沖，一路沖到南迴公路上，土石堆積深度到膝蓋深，鄉公所緊急封閉往火車站和部落的道路，同時也籲請開車行經南迴公路多良段的民眾，注意安全。