疫情升溫，各級司法、法務機關也陸續傳出確診消息。新北地檢署有1名檢察官20日陸續出現類感冒症狀，今日前往快篩呈現陽性，晚間PCR結果出爐為陽性確診。新北地檢署表示，得知同仁快篩陽性後，已立刻啟動應變機制，先行造冊通知13名接觸者前往篩檢，目前皆為陰性，並通知5名密切接觸同仁自即日起居家隔離。

據了解，該名檢察官因家中小孩先有感冒症狀，20日早上也出現類似症狀，因此前往篩檢確診。新北地檢署今早得知同仁快篩陽性後，即已通知同辦公室的檢察官前往快篩，並在下午針對可能接觸辦公區域消毒。

新北地檢署表示，該同仁本周曾到署上班，但上班期間均全程配戴口罩，目前已先行造冊，通知在13日起所有接觸同仁進行抗原快篩或核酸檢測，目前有進行抗原快篩者均為陰性，除了密切接觸者居家隔離外，其餘接觸同仁則進行自我健康監測。

新北地檢署補充，署方目前已將資訊提供給衛生主管機關及相關業務接觸機關，後續將配合衛生及疫調單位進行疫調，其餘相關訊息，均由中央流行疫情指揮中心發布。