CNN報導，位於基輔西北方近郊莫斯春鎮（Moschun）附近有烏克蘭空軍基地霍斯托梅爾（Hostomel）安托諾夫空軍基地（Antonov Airbase），是俄軍在攻打基輔時，極力想要奪取的地點，雖然未成功，但莫斯春鎮也被轟得坑坑巴巴。週五由無人機拍攝的畫面也曝光了莫斯春鎮的現狀。

烏克蘭前基礎建設部長歐梅利安（Volodymyr Omelyan）在推特上公布的無人機拍攝畫面，莫斯春鎮的房屋盡毀，整個街區都是殘磚瓦礫，甚至不成「房」型，情況甚是淒慘。

莫斯春鎮對烏軍擊退俄羅斯向基輔的進攻至關重要，莫斯春鎮與布查鎮（Bucha）、伊爾平（Irpin）同為基輔的「抗俄前線」，負責擊退想要越過伊爾平河（Irpin River）向基輔推進的俄軍。所以這三個小鎮都遭受了俄軍猛烈的軍事打擊，且成為幾周以來激烈交火的地點，基輔大部分遭受到破壞的地方都集中於這三地。

俄軍除了對莫斯春進行了無數次的轟炸之外，也試圖透過地面部隊攻擊想要奪取該地，甚至想要利用浮橋過河，但烏軍成功的阻止了地面攻擊，且炸毀了想要穿過伊爾平河的橋梁和車輛。