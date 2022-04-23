1名男網友在《Dcard》寫下，他才剛與老婆完成結婚登記，不料卻聽聞對方把婚戒當了，換成現金去隆乳，老婆稱，女人不會因為戴婚戒變漂亮，但隆乳會變美麗，他聽完差點沒暈倒，網友紛紛在文章下調侃到：「隆乳不會變漂亮，整形才會，老婆去錯地方了吧」、「看老婆的乳房，會想到逝去的戒指嗎」。

原PO在社群網站《Dcard》發文，日前剛與老婆完成結婚登記，當時對方興奮表示，終於有錢可以隆乳，原PO想當不解這句話的涵義，不料隔天老婆竟直接把結婚戒指當了，去整形醫院付隆乳的訂金，他聽聞後驚訝地說不出話，老婆見他臉色大變，反問他「不喜歡胸部大嗎？婚戒指戴著也不會變漂亮，可是隆乳會變阿」，原PO表示心情相當複雜，不知該如何是好。

貼文一出吸引網友們爆笑留言：「那以後看到老婆的乳房，會想到逝去的戒指嗎」、「我比較想知道什麼婚戒能賣到2-30萬，訂金付完之後呢？誰付」、「你是不是有嫌她小，或是一直說愛大奶，太太心思很敏感的」、「你們有想好才登記的嗎」、「什麼鍋配什麼蓋囉」、「隆乳不會變漂亮，整形才會，老婆去錯地方了吧」。

也有人誠懇的建議原PO：「那不如別送戒指直接拿錢給她整，拿去當直接少了好幾萬，你確定不離婚嗎？我很擔心你們的未來」、「超好笑，老婆是把你當提款機了吧？請老婆把錢還你，然後可以離婚了真的，除非妳想再當一輩子的提款機」。