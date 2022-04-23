立委何欣純今日在臉書發文表示，「通過電話見過面，感謝總統鼓勵與肯定，阿純的親和力戰鬥力，我有團結拚贏的決心」，引發支持者沸騰。（摘自何欣純臉書／盧金足台中傳真）

立委何欣純19日大動作以「用欣最好、台中更好！」宣布爭取台中市長徵召，強調當仁不讓，「希望蔡主席徵召我！」今日她在臉書發文表示，「通過電話見過面，感謝總統鼓勵與肯定，阿純的親和力戰鬥力，我有團結拚贏的決心」，民進黨內還有立法院副院長蔡其昌對手，誰會獲黨主席蔡英文「欽點」，也點燃新潮流與正國會攻占山頭的戰火。

民進黨台中市長徵召人選出現黨內互打，市議員黨內初選也白熱化，何欣純今天下午將與中二選區醫師立委林靜儀，陪同立委何欣純子弟兵賴美連，在大里及霧峰區以車隊掃街，爭取民眾支持。

針對何欣純今日上午在臉書發文，「通過電話見過面，感謝總統鼓勵與肯定，阿純的親和力戰鬥力，我有團結拚贏的決心」，留言處引發支持者沸騰，祝她高票當選。

民進黨台中市黨部主委李天生表示，黨中央4月下旬即會進行徵詢，預計5月上旬民進黨台中市長人選會出爐。

總統府資政、台中市小英之友會會長李茂盛對民進黨台中市長人選何時產生，強調相信蔡英文總統「應有定見，這麼久了，預計4月底就要宣布！」

何欣純參選市長大陣仗，也以輔選市議員參選人，被視為「超強母雞」，何欣純表示，作她有治理能力，有信心贏回台中市，以「用欣最好 台中更好！」宣布爭取台中市長徵召提名。

民進黨「2022年直轄市長暨縣市長提名特別條例」，直轄市長人選由民進黨主席蔡英文徵召，經中執會通過提名，年底即將改選市長，已逾四月中旬人選還未公布人選。

何欣純強調，尊重蔡英文主席徵召權，但近來各界力挺她鼓勵的聲浪不斷，當仁不讓，有決心拚有決心嬴，希望爭取徵召參選，「台中市長選戰不是誰要贏，而是台中要贏、要改變！」

對蔡其昌、前台中市長林佳龍的子弟兵王義川等人都要參選台中市長，何欣純表示，他們都是相當優秀的人才，尊重中央徵召的機制，也會和黨內人選進行一場良性競爭，對手認為不必這樣大動作開記者會，她表示要選就要積極「希望蔡英文主席徵召我」。