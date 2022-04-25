近日爆發特定供應商疑似販售假鞋牟取暴利，嚴重影響消費者權益，旗下擁有30多家網紅品牌、時尚電商美而快國際（5321）今宣布，備妥2000萬元現金，將主動通知所有向特定供應商購物的客人，協助無條件全額退費。

美而快總經理王志仁表示，這波假鞋團購風暴中，消費者是最大的受害者，而大多網紅則因為與供應商簽約時，都會要求該公司保證並出具購買憑證才會進貨，但若廠商刻意隱瞞或偽造資訊，一般網紅難以辨別，爭議爆發時也沒有足夠的法律資源與團隊來自我保護。

王志仁指出，這次受害的百位網紅中，Miyuki、黃小米、大饅、Angelina等十位，都與美而快有合作關係。

據估計，美而快網紅團購訂單總額將近2000萬新台幣，是一筆不小的財務負擔。但王志仁表示：「這筆錢，美而快準備好了！」目標在一個月內協助受害消費者完成退貨退款事宜。

儘管事件中，美而快也是受波及的受害者，但為維護消費者權益、保護旗下網紅的品牌信譽，美而快決定挺身而出，只要是透過旗下網紅購買過疑慮商品的客人，不管鞋子穿過幾次，有沒有保留紙盒，都「無條件退貨退款」。

王志仁透露，一般人都以為網紅團購賺很大，實際上知名品牌的利潤連10％都不到，全額退款等於倒賠九成。這次凡斯假鞋風暴中，網紅們一邊要面臨粉絲指責，一邊處理退貨事宜，一邊還要向供應商究責求償，已然心力交瘁。

王志仁強調，當務之急是先讓受害網紅與消費者們安心。因為在釐清事情真相之前，與供應商的協商與法律程序將曠日廢時。風暴發生的第一時間，美而快已向供應商發出律師函，要求對方出面處理，若確認有仿冒品的事實，不排除尋求司法途徑解決。