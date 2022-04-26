美系外資針對驅動IC出具最新研究報告，認為整體經濟環境仍存在風險，終端市場中NB、電視等也持續疲軟，預計TDDI價格在第二季價格跌幅恐擴大至5~15%，故重申聯詠(3034)「減碼」評等，目標價313元。

美系外資表示，有鑑於宏觀經濟不確定性及通貨膨脹風險持續存在，發現4月的終端市場需求持續減弱，且筆記型電腦DDI出貨量在今年恐會出現雙位數的年下滑，主要是因為Windows筆記型電腦需求疲軟，另外，也預估第二季電視出貨量也將轉弱，訂單可能減少10%左右，此也將引發電視面板的價格走軟。

至於AMOLED DDI，美系外資表示，第二季OEM廠並沒有降價跡象，但大陸的售後市場已出現價格侵蝕，高階智慧手機需求相當疲軟，預計TDDI價格在第二季在二級供應商的砍價下，DDI價格將季下滑5~15%，較原先預估季下滑5~10%跌幅擴大，除此之外，LDDI定價在第二季至今保持穩定，不過電視和筆記型電腦需求疲軟，第二季下修的空間不排除會更大。

綜合上述對驅動IC產業的預估，美系外資重申聯詠「減碼」評等，目標價313元。