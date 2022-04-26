家屬出面指控，老翁昨天就遭到據點其他長輩排擠，就連據點的服務人員態度也相當傲慢，家屬只是想知道發生什麼事情，竟然讓老人家氣成這樣。（家屬提供／吳建輝彰化傳真）

老翁被送醫後經過醫師搶救後無大礙。（民眾提供／吳建輝彰化傳真）

彰化縣永靖鄉光雲村社區照顧關懷據點，1名70多歲老翁因不滿咳嗽遭獵巫，憤而跑到廁所喝下鹽酸抗議，所幸送到醫院急救後無大礙，不過家屬出面指控，老翁昨天就遭到據點其他長輩排擠，就連據點的服務人員態度也相當傲慢，家屬只是想知道發生什麼事情，竟然讓老人家氣成這樣。

據了解，年近80歲的張爺爺，育有3名子女，兒子在大陸經商，女兒則在彰化照顧老父親，平時喜歡到社區長照站與大家相處，一同學習新的技能，不過卻因為咳嗽遭其他長輩排擠、冷言酸語，讓他更氣憤的是連關懷據點的老師們也一樣，還叫他不要再來了，讓他相當難受。

張爺爺的家屬表示，爺爺將近80歲高齡，老人家咳嗽本來就難免，他也理解疫情期間大家會擔心害怕，但這樣霸凌式的感覺，讓爺爺很難過，昨天回家就悶悶不樂，遭受這樣異樣眼光看待，甚至是排擠的方式，讓家屬無法諒解，而據點的老師們問什麼都不說，態度又很惡劣。

家屬說，家裡的小朋友在學校被霸凌，都期望老師能了解並協助解決，長輩的心情應該也是同樣需要被照顧的，不幫忙就算了，也跟其他長輩一起獵巫，他也不是帶原者，到據點也都符合相關防疫規範，這樣的處理態度不是家屬所能樂見，今天他的長輩被這樣對待，下一次會不會有其他長輩也會有相同遭遇。

★勇於求助，遠離網路霸凌，中時新聞網關心您