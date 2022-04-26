前高雄市長韓國瑜心腹黃文財去年加入民眾黨，擔任媒體總監，引發「柯韓合作」聯想。但近來傳出黃因不滿遭媒體影射介入民眾黨桃園市長初選一事，憤而提出離職。對此，民眾黨發言人張清俊澄清，黃文財表示沒有這回事，會繼續擔任目前職務，輔選地方。
據綜合媒體報導，黃文財協助台北市長柯文哲處理桃園市長初選，卻遭媒體爆料疑似是做掉「秘書長謝立功民調」的操盤手，引發黃極度不滿，憤而提出辭呈。
對此，張清俊澄清，黃文財表示沒有這回事，會繼續擔任目前的職務，並且全力輔選地方選情。
前高雄市長韓國瑜心腹黃文財去年加入民眾黨，擔任媒體總監，引發「柯韓合作」聯想。但近來傳出黃因不滿遭媒體影射介入民眾黨桃園市長初選一事，憤而提出離職。對此，民眾黨發言人張清俊澄清，黃文財表示沒有這回事，會繼續擔任目前職務，輔選地方。
據綜合媒體報導，黃文財協助台北市長柯文哲處理桃園市長初選，卻遭媒體爆料疑似是做掉「秘書長謝立功民調」的操盤手，引發黃極度不滿，憤而提出辭呈。
對此，張清俊澄清，黃文財表示沒有這回事，會繼續擔任目前的職務，並且全力輔選地方選情。
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