陳芳語。（Asia Pride Games 2022 臺北亞洲同志運動會提供）

首度在台灣舉行的「Asia Pride Games 2022 臺北亞洲同志運動會」，將於29日展開賽事，阿爆及陳芳語各別擔任開幕與閉幕壓軸表演；以排灣族母語表演登上紐約夏日音樂祭舞台的爆，這次受邀為跨國際的運動比賽擔任開幕表演，能量十足的她用「捨我其誰」表達收到大會邀請的心情，而擔任閉幕主秀的陳芳語則開心表示：「很榮幸參與這次的亞洲同志運動會，也是我的第一次。」既期待又開心。

近日大方坦承雙性戀的陳芳語，將為運動會閉幕典禮擔任壓軸演唱，展現對同志們的支持；問到對於這次的運動會裡，最感興趣的比賽是什麼？陳芳語期待地說：「所有的運動項目我都滿想看的。」特別點名游泳賽事，表示：「游泳是我個人很喜歡的運動，所以特別有興趣。」

阿爆則期待躲避球賽事，提到小時候運動課裡就接觸躲避球，她自豪表示：「我小時候很常就是在圈圈裡的最後一個，所以我很喜歡這項運動。」還不忘分享她的心得：「過程中有很多展現，尤其是在閃避的時候，會激發很多柔軟度。」