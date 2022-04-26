澳洲競爭監管機關對優步公司（Uber Technologies）提起訴訟，並要求對該網約車平台處以2600 澳元（約1869萬美元）罰款。此前優步坦承在車資估算和取消費用方面誤導消費者。

澳洲競爭與消費者委員會（ACCC）周二表示，優步承認在2017年12月至2021年9月期間警告消費者，即使是在「免費取消期間」提出申請，仍會被收取取消行程的費用。

ACCC主席Gina Cass-Gottlieb表示，優步承認多年來都誤導澳洲用戶，可能導致一些人在收到警告後決定不取消行程，即使根據優步自己的政策，用戶有權免費取消叫車。

ACCC並表示，優步亦承認其Uber Taxi選項虛報估算的車資，其演算法幾乎都會在里程上灌水，而實際車資甚至低於優步最低的估價。

ACCC主席Cass-Gottlieb表示，優步app的誤導性信息，剝奪消費者在充分知情下決定是否選擇Uber Taxi服務的機會。

優步表示，自從ACCC提出這個問題以來，優步即「致力於簡化app內的訊息，以明確顯示是否就取消行程收取費用，讓乘客都能清楚明白」。