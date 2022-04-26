ECCO「BIOM 2.1 X COUNTRY健步 2.1越野」系列女款，托斯卡尼粉褐7980元。（ECCO提供）

近來運動風氣推升，主打機能性鞋款相繼出列，不僅有依照跑步風格量身打造的鞋子，亦有適合越野登山系列，回彈力、避震等性能更優越，訴求每一步都輕盈到好似赤足的感受。

運動品牌ASICS昨（26）日發佈競速跑鞋進化版METASPEED，並針對步幅型跑者和步頻型跑者分別推SKY＋和EDGE＋版本，輕量化碳纖維板加強穩定性，引導步伐自然前進，讓跑者得以節省能量加大步幅，或是維持節奏同時加速。相較第一代，採用超輕量MOTION WRAP網眼鞋面，體現高度透氣性與包覆性，兩代售價相差無幾，新款為7280元，於6月14日全球統一上市。

鞋履品牌ECCO則打造專為越野者設計的新系列「BIOM 2.1 X COUNTRY 健步2.1越野」，利用鞋底開放式的刻痕增加與地面摩擦面積，輕量化整體結構也提升鞋款耐用度及牽引力，可靈活面對複雜地形，搭配柔軟PHORENE中底，比一般PU鞋底材質輕量33％，有效增加50％回彈力及2倍緩震效果，面對崎嶇山路也像赤腳走平地，售價6980起。