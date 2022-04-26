遍布台灣山地林野間的步道，近年已成為民眾體驗自然及旅遊休閒的重要處所，日月光環保永續基金會今年認養羅東林管處轄管的4條自然步道，今(26)日於礁溪鄉林美石磐步道舉辦認養步道和淨山活動，附近三民國小也動員約50名師生共襄盛舉。

為推廣無痕山林及環境教育認養活動，日月光環保永續基金會今年認養羅東林管處轄管的跑馬古道、林美石磐步道、松羅步道及九寮溪自然步道等4條自然步道，今日羅東林管處長蕭崇仁、三民國小校長林清輝等帶領太鼓社及五六年級近50名師生，以及日月光環保永續基金會總監林浚南等，戴著手套拎著垃圾袋，漫步在蓊鬱的林木步道上，一邊撿拾垃圾與雜物。

蕭崇仁處長表示，日月光長期關注大自然，對社會國家的貢獻很大，感謝日月光環保永續基金會發揮企業影響力，捐助新台幣90萬元認養林美石磐等4條步道。

林清輝校長說，很高興三民國小今天受邀來參與認養步道與淨山活動，共襄盛舉，讓小朋友從小培養環保永續的觀念，讓孩子良善對待並珍惜自然環境。

林浚南總監指出，基金會除了種樹護育山林，也更想在愛山護山的工作上略盡心力，跟山友們一起來維護這片屬於大家的森林，認養步道當成一個起步，而且也邀請小朋友一起來，讓世代一直傳承下去。

日月光投控行政長兼日月光環保永續基金會執行長汪渡村指出，2017年起，和羅東、屏東、南投、新竹及台東等林管處合作，已認養約45公頃國有林地，共種下約7萬3000棵小樹苗，本次透過認養自然步道宣導環境維護及「無痕山林」等觀念，希望大家共同守護台灣美麗的山林景觀與自然環境。