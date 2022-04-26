最近多投資人一定感覺投資非常難，台幣也出現一個大貶值，財經專家黃世聰在「聰明理財大小世」分析，保守的資金會往公債會、往定存走，排擠到所有股市相關的投資，財富都面臨到縮水的局面。

黃世聰指出，現在非常贊成可以布局一些美元的部位，包括美國穩定配息的相關的產品，如債券市場，或是美元的貨幣型產品，也可以台幣換一些美金在身上，應該是不會吃虧的狀況。

另外，政策支持的包括像太陽能、風力發電，上緯投控或是世紀鋼等都出現一個大漲的局面，看起來這是比較沒有問題的投資方向。

再來，就是所謂的解封概念股，其實現在台灣已經放寬居家隔離，從原本隔離10天放寬成3+4，其實是在為未來解封做暖身，黃世聰評估，航空、觀光、餐飲的部分還是可以留意。

黃世聰指出，買這些股票的時機點很重要，例如說禮拜一重挫404點的那個時候，可以逢低去買，但是千萬不要追高，因為目前整體市場並沒有太多的追價的力道，也就是說現在市場還是大部分是往保守性的產品去走。

黃世聰建議，趁著拉回幅度很大、回檔去買，包括像10日線或是月線、20日線的時候逢低承接，另外電子股的雜音實在太多了，電子股本身是成長型的公司，最怕遇到利息在往上升，它的成長性就會受到壓制。

以台積電為例，業績成長幅度還是非常高，今年預估可能賺到30塊，成獲利成長幅度有2至3成左右，結果股價還是540幾塊，黃世聰說，主要原因不是因為基本面，而是外資一直拼命提款。

黃世聰表示，哪一天台積電能夠站上600塊，壓力才有可能會扭轉空頭的趨勢，時間點可以觀察5月4日美國聯準會假設如市場預期升息兩碼，之後股市會怎麼反應，股市要出現一個比較的大行情，可能要等到7月之後。