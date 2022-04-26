台中市聾人協會與台中科大商設系、明道中學餐飲科跨校合作，為「無聲脆皮雞蛋糕」創業計畫開發新產品「手語燒」。（陳淑芬攝）

台中市聾人協會與台中科大商設系、明道中學餐飲科跨校合作，為「無聲脆皮雞蛋糕」創業計畫開發新產品「手語燒」。（陳淑芬攝）

台中市聾人協會與台中科技大學商設系、明道中學餐飲科跨校合作，為「無聲脆皮雞蛋糕」創業計畫開發新產品「手語燒」，以最常用的「你好」、「謝謝」、「對不起」和「我愛你」等4種手語手勢造型，搭配台中的4款在地食材口味，將授權聾人協會販售，帶動美食、社會關懷及手語新話題，獨創小吃「手語燒」今天在記者會亮相。

產品發表會今天在台中科大舉行，台中科大校長謝俊宏、明道中學副校長陳炤華及台中市聾人協會施勝雄總幹事出席見證。台中科技大學商業設計副教授洪祺森指出，學校不僅傳授商設專業，更要培育有溫度，能感受及察覺社會問題的設計師。

台中市聾人協會總幹事施勝雄表示，他自己就是以手語為主要溝通管道的聾人，協會為培養會員第二專才及創業自立能力，在2017年開發販售「無聲脆皮雞蛋糕」，從製料、烘烤、販賣等工作，皆可由聽障朋友一手包辦，今年更與台中科大商業設計系合作，開發「手語燒」，並由明道中學餐飲科研發口味。

參與的台中科大商業設計系學生許育瑄說， 為創作「手語燒」，成員學習手語，選擇最常用的「你好」、「謝謝」、「對不起」及「我愛你」等4個主要手語手型，找廠商開模製作，希望讓雞蛋糕吃起來更有趣，也能感動社會、帶動手語流行。

明道中學餐飲管理科老師陳淑盈說，學生共同研發出「手語燒」4款內餡口味，包括大甲芋頭、沙鹿地瓜、東勢咖啡及卡士達醬。其中卡士達醬是以霧峰蜂蜜和中市農會的豆奶混合而成，放入南屯在地的麻薏製成麵糊外皮，中和麻薏的苦味，帶出茶香味，師生都很開心也能成為推廣手語運動的一份子。