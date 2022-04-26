業者預估下半年家電價格再漲一波，母親節正是入手好時機。（SOGO提供）

新光三越熱銷BOSCH洗脫烘洗衣機，8折起，加贈市價7000專屬底座，特價5萬2900元。（新光三越提供）

新光三越SMEG熱銷洗碗機系列，以豐富色彩吸引顧客，推薦價8萬6000元。 （新光三越提供）

SOGO忠孝館Coway綠淨力噴射循環空氣清淨機＋綠淨力完美雙禦空氣清淨機，原價3萬3700元、特價2萬3800元（組） 限量20組。（SOGO提供）

SOGO復興館Electrolux獨立式洗碗機10人份，原價4萬4900元，特價3萬6900元。（SOGO提供）

微風廣場Teqoya法國TEQOYA生態負離子空氣淨化機，推薦價3萬6000元。（微風提供）

比漾廣場集雅社Coway綠淨力玩美雙禦空氣清淨機，推薦價9900元。（比漾廣場提供）

疫情帶動家電買氣，兩年來持續穩健上揚，尤其洗碗機、洗脫烘機、空氣清淨機，及冰箱等熱銷品，在百貨母親節開打戰中，強力帶動大家電業績增長，但受到全球航運及晶片荒影響，不少產品仍缺貨或延遲到貨，甚至櫃上只剩「展示機」沒有新品，許多消費者也捨棄比價，只求「買到」就好。

新光三越信義新天地表示，因國際晶片缺貨，大家電及智慧家電也部分缺貨，但觀察母親節檔期開始以來，家電業績對比去年同期成長2成，客單價也成長2%，不少消費者心中雖原有目標機型，但來到櫃上看到缺貨，還是會選擇購買其他不同品牌或機型，就怕下次買不到，因此家電業績仍為增長。

而信義新天地統計熱銷家電，如洗碗機、洗衣機等，尤其桌上型的洗碗機適合小家庭，還有歐系的伊萊克斯、BOSCH都是賣最好的品牌，以4萬到6萬元的中等機型最熱銷。

SOGO指出，歐系家電為一批批到貨，供貨相較日系正常一點，日系大廠的生產地多在大陸或東南亞，目前受船運影響，希望6月左右缺貨能舒緩一波。觀察母親節檔期以洗碗機、洗衣機、冰箱賣最好，其中疫情期間居家料理時間多，碗盤使用量大，尤以13、14人量的洗碗機型最暢銷，另按摩椅在近年檔期也銷售上揚，不少消費者坦言在母親節的花費預算，會比父親節來得多。

SOGO進一步觀察，隨著下半年有新機種發表，家電預估也會漲價3％至5％，又以小家電漲幅更明顯，趁母親節配合百貨活動下手最划算。

永和比漾廣場統計，每年母親節冰箱、洗衣機都是熱銷類別，如Panasonic國際牌、日立冰箱，及LG洗脫烘衣機都最熱賣；而夏天最需要的冷氣，以日系的日立、大金缺貨較為明顯，大約要等半年才有貨。

微風表示，因應疫情，空氣清淨機購買度較以往增加，其中微風廣場引進法國「TEQOYA」負離子空氣淨化機，自4月21日開賣以來，已銷售達5成，顯見消費者非常在乎防疫相關商品；另受不少女性青睞的Dyson吹風機，新推出全瑰麗紅盒裝版，搭配百貨活動，銷售也明顯成長。