屏東火車站周邊道路拓寬案波折不斷，反遷民眾26日又到縣府舉布條還撒冥紙，期間與警方爆發激烈拉扯。（謝佳潾攝）

屏東火車站周邊道路拓寬案波折不斷，反遷民眾26日又到縣府舉布條還撒冥紙，期間與警方爆發激烈拉扯。（謝佳潾攝）

屏東火車站周邊道路拓寬案波折不斷，反遷民眾26日又到縣府舉布條還撒冥紙，期間與警方爆發激烈拉扯。（謝佳潾攝）

屏東火車站周邊道路拓寬案波折不斷，反遷民眾26日又到縣府舉布條還撒冥紙，期間與警方爆發激烈拉扯。（謝佳潾攝）

屏東火車站周邊道路拓寬案波折不斷，反遷民眾繼上周抗議未果後，26日又到縣府舉布條還撒冥紙，期間與警方爆發激烈拉扯，有民眾因而倒臥在地遭警力拉出人群，場面一度失控，直到行政處長接下陳情書，群眾才願意離去。

因應屏東火車站新站完工，縣府依計畫啟動周邊道路拓寬案，上周二首次進行屏東市光復路、柳州街等路段的地上物拆除工程招標時，反遷民眾認為政府是強徵民地供財團商業利益，在屏鐵反迫遷自救會、台灣土地正義行動聯盟等民團聲援下，到縣府高舉布條抗議，要求停止標案。

結果標案流標，一行人悻然離去，抗議行動不了了之。不料，事隔1周後，標案繼續進行，反遷民眾也抗議再起，且作法更加激進，眾人除一樣到縣府舉布條、高喊「政府殺百姓、飼財團」外，還外加撒冥紙表達不滿，現場因而失控，抗議群眾與警方爆發激烈衝突。

台灣土地正義行動聯盟理事李蔚慈在與警方拉扯中，一度重心不穩跌臥在地，但仍不忘要從提袋中拿出冥紙繼續撒，警方見狀趕緊上前壓制，並將她拉出人群。其餘民眾則在旁不斷向警方叫囂，並喊話要縣府出來面對，要求立即停止標案進行。

「居民不同意，你要強拆嗎？！」抗議群眾怒罵，土地徵收過程沒開過座談會，根本是黑箱作業，19日抗議時，縣府說會在1周內給予答覆，但完全沒答覆就又招標，這是公務人員所謂的行政程序嗎？很明顯這個行政程序有嚴重瑕疵。

場面一頓混亂不已，抗議群眾頻頻想要衝進縣府，直到行政處長曾龍陽出面接下陳情書後，緊張的氛圍才趨緩，整個抗議行動長達1個多小時。曾龍陽說，陳情書會轉由工務處依陳情案件進行應對，而該標案26日有1家來投標，審查符合資格，所以將移評選。

屏東火車站周邊道路拓寬案，因涉及土地徵收而受到不少居民反彈，即使全案經行政訴訟後，法官判反遷民眾敗訴定讞，但縣府在執行上仍困難重重，因民眾依舊抗議連連。