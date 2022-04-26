台灣民意基金會今（26日）公布的最新民調顯示，民進黨的支持度下滑到30.3%，國民黨14.5％，台灣民眾黨9.2％，中間選民則大幅增加到38.6%。前民進黨立委郭正亮認為，民進黨不算小跌，但國民黨已躺在地上不動，台灣的中性選民已變成最大黨是必然結果。

郭正亮今與宅神朱學恒在直播中，談論台灣民意基金會公布的政黨民調結果時，朱學恒表示，民進黨看起來是小跌；郭正亮則說，民進黨不算小跌，主要是國民黨躺在地上不動，台灣中性選民已經變最大黨，這是必然結果，不管任何執政疏失，大家一定怪執政黨，民調本來就比較容易掉。

朱學恒感嘆，在野黨享受不到果實。郭正亮直言，太令人讚嘆了，一個桃園提名就搞成這樣。朱學恒問，民眾黨是否有獲得什麼？郭正亮認為，其實也還好，但若要選議員這樣就夠了；至於民眾黨在台北以外的地方，大概也都還有6-7%支持度，有些地方不足以當選，就要看有沒有人衝高票。

朱學恒指出，前幾天國民黨開始進行初選的電話民調，據說回應率不到2.9%，讓黨員嚇死。郭正亮說，這種情況就會導致有組織的人容易突出，「黃子哲我的學生，他之前自己做民調小贏，結果輸7%」，而他的對手就是有組織盤，組織盤就是有人會幫你守電話。

郭正亮說，黃子哲上次跟張斯綱、林杏兒初選時，林杏兒還獲得年輕人最高支持，她和張斯綱出線，結果張斯綱當選，她大敗，「這種東西國民黨都不去克服，有什麼辦法？」朱學恒感嘆，現在是亂世，國民黨還在吃太平飯、「吃果果」，這樣怎麼打仗？國民黨不爭氣，明明不是太平時節，還清明時節雨紛紛。