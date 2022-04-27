為響應國際潮流，行政院近日通過「氣候變遷因應法」草案，多名立委今天關注此事，也關注碳費的收取，立委也提及草案中竟然還有碳費的優惠費率，對此，環保署氣候變遷辦公室主任蔡玲儀表示，當業者提出符合階段管制目標的自主減量計畫，環保署同意後就可以適用優惠費率，但若實際不符合也要會求補繳。

立法院社會福利及衛生環境委員會今天邀請環保署就主管預算解凍案審查報告，而因環保署長張子敬日前從帛琉訪台後至今仍在自主健康管理，因此由副署長蔡鴻德備詢。

立委蔡壁如說，要有手段及法治落實減碳，而碳定價是重要的政策，但在碳費徵收的方法之前，還在推出碳定價前就推出「多元打折方案」。

「碳定價的基本精神為外部成本內部化」，立委洪申翰認為，碳費應成為深度減碳的助力，也攸關公平正義的問題外，碳費也應透過工具協助要被幫助的人減碳及調適，如果在碳費的用途上我認為最優先應用在中小企業及社會大眾協助減碳。

蔡玲儀表示，未來碳費的徵收分階段徵收由大帶小，徵收費率的討論及設計上希望對大排放源為經濟誘因外，也希望提出自主減量計畫，以符合階段管制目標的路徑，環保署同意後就可以適用優惠費率，也會進一步溝通，如果做不到會有補繳等程序都要會。