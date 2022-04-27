交通部推動台鐵公司化，引發台鐵企業工會不滿發起抗議。全日本鐵路工會總聯盟（JR總聯）近日向總統蔡英文發信，聲援台鐵工會，要求撤回公司化法案，對此，總統府發言人張惇涵今（27）日表示，總統府尚未收到這封信。然而，台灣人民對台鐵都有深厚感情，台灣社會對台鐵改革也有高度期待，台鐵改革刻不容緩。

JR總聯向總統蔡英文發信指出，17年前發生JR福知山線出軌事故，意外釀成107死、562傷，，事故調查報告書明載，「企業體質」是事故的主要原因，要求撤回台鐵公司化法案。

張惇涵表示，行政院已經提出台鐵公司化的修法草案，目標是要創造三贏，要守護乘客旅運安全，同時確保台鐵員工權益不受影響，並且提升台鐵經營效能。

張惇涵再次強調，在台鐵改革的過程中，沒有人是被改革者，全民利益才是共同目標。總統府期盼，能夠結合眾人之力，與台鐵員工充分溝通，大家一起努力，讓台鐵更好。