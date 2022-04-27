南投縣27日新增35例確診個案，其中4例為外縣市感染，其餘31例有11例是家庭群聚，9例為朋友群聚、1例疑為職場、其餘10例則為其他感染源，衛生局說，今天新增31例中有7例為12歲以下兒童，其中還有兒童感染源不明，並非大人傳染給孩子，代表社區感染擴散。

全台突破8000人確診，南投縣31例中有7例為12歲以下兒童，最小僅1歲，衛生局說，過去通常都為大人傳染給家中兒童，但今天確診的7例12歲以下兒童中，有3例為感染源不明，代表社區感染已經擴散，小朋友可能在學校遭染疫，這個情況也值得我們去注意。

衛生局表示，目前縣內兒童確診都已經分別居家照護或收治集中檢疫所隔離，社區感染也逐漸擴散，包括草屯、埔里、南投、竹山、信義、魚池、仁愛等都有確診個案，而目前快篩試劑缺乏，民眾若真的身體有不適症狀，可以到發放公費快篩試劑診所經醫師評估拿取。

衛生局強調，中央快篩實名制即將上路，若民眾快篩結果為陽性，請盡速撥打衛生局專線轉介至醫院PCR，而目前縣內快篩試劑仍有約2萬暨，仍足夠應付所有居格者使用；另外民眾所關心兒童疫苗及疫苗施打假及照顧假等問題，原則上將配合中央政策實施，相關規範也會盡速擬定，呼籲民眾不要恐慌。