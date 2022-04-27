搶攻母親節商機，台北美福大飯店推出「花漾珍愛」母親節餐宿獻禮，全館五間餐廳提供多樣化的主題美食滿足媽媽的胃，館內慶祝用餐，消費滿額即贈人氣「紅油胡麻堅果醬」及「美福拌拌麵」。想在家享食過節，「米香」台菜餐廳、「潮粵坊」港潮餐廳及「宴會廳」皆推出適合四至六人的外帶餐。

台北美福館內擁有五間主題餐廳，無論是五人以內的小家庭團聚用餐，或是十人大家庭齊聚慶祝，擁有粵菜及潮州菜色的「潮粵坊」餐廳，以及擁有經典台灣味的「米香」台菜餐廳，於母親節指定期間提供不同人數的用餐需求，風味美饌自由挑選。

想要滿足家族成員不同的餐點偏好，「彩匯」自助餐廳除擁有中、西、日式料理之外，來自印度的廚師團隊帶來多樣化印度美饌，餐檯上還提供有酸香帶辣的泰式料理等，以及由法籍西點總廚所推出的繽紛甜點。

除了飯店內的異國美食，想在家享食過節，台北美福提供台粵風中式團圓餐，分別由榮獲米其林一星的「米香」台菜餐廳，與粵菜餐廳「潮粵坊」推出4人及6人的分享餐點，套餐包含開胃前菜、肉品、海鮮及時蔬等餐點。

美食享受之餘，台北美福於5月1日至31日推出的「馨香朵朵」住房專案，讓媽媽放鬆享受飯店舒適的客房設備、三溫暖及戶外恆溫泳池等設施，翌日悠閒享用彩匯自助餐廳的活力早餐。