110學年度UVL大專排球聯賽公開男一級最後1張冠軍賽門票，由地主隊中原大學與國立台灣師範大學爭取，兩隊在複賽打滿5局才由台灣師大拿下勝利，本季第2次碰頭就是4強戰，中原大學不願劇本重演，這回23比25、28比26、25比22、25比18報了複賽輸球之憾，明天將「在家」與國立台北教育大學力拚隊史公開一級首冠。

中原此役獲勝關鍵球員之一陳冠中此役從板凳出發，在第2局上場，不論在發球還是攔網端都有收穫，在攔網得分有4顆，發球上也有2顆ace，他表示：「教練希望我們先顧好自己位置、做好攔網，因為是候補出發所以也沒多想，上去就是好好發揮，把自己的事情做好。」

即便今年沒有參與以中原大學為班底的企業排球聯賽隊伍，陳冠中私下仍會做功課，觀看由台灣師大化身的雲林美津濃比賽影片，掌握對方的進攻節奏，這次對壘獲得的好結果，證明自己的努力沒有白費。

28日將是中原大學首次在主場進行UVL公開男一級冠軍賽，作為其中一員，陳冠中笑答：「很開心，第一次在自己的主場！希望冠軍賽一樣可以把事情做好。」