110學年UVL大專排球聯賽公開一級決賽，27日上午在中原大學體育館進行女子組4強賽，上季相隔11年稱后的台北市立大學尋求衛冕來勢洶洶，預、複賽全勝列決賽第1種子，準決賽出戰上季排名第3的高雄師範大學，北市大固若金湯的防線令對手難以攻破，最終25比11、25比11、25比20勝出，連4年挺進冠軍戰。

北市大陳佳蔓上季從舉球員轉任副攻手，在這場準決賽攻下全隊最高的13分，尤其第3局關鍵時刻適時挺身而出，穩住球隊陣腳，她透露：「起伏也是有的，但我想要在關鍵時刻跳出來。」陳佳蔓並提到：「自己已經碩一了，我想保護學妹，把分數拉開讓她們有機會上場，不想讓學妹反過來保護我。」

北市大多數球員因入選國家隊，與球隊聚少離多，然而因應新冠肺炎疫情，北市大決賽前集體住宿反而有意外收穫，陳佳蔓說：「大家住在一起是賽前凝聚團隊的好方法，或許成了贏球重要關鍵。排球是很吃彼此連結和信任的運動，所以賽前大家一起住，彼此的連結感會很強烈，也更了解彼此。」

「我們有些也是企聯選手，訓練這麼久，這可能是我們個賽季的最後一場比賽，大家是享受比賽的。」陳佳蔓笑說，球隊也相當跟流行，發球ace會齊聲吶喊「降落」，「臉上都要帶著笑容，這才是我們北市大。」

北市大在上學年度奪下暌違11年的UVL冠軍，本季有望挑戰連霸，陳佳蔓表示，來讀北市大的球員過去比較少捧過冠軍金盃，因此上季的目標是讓大家能拿下人生的第1座冠軍，「今年希望讓新生去爭取她們的第一座冠軍，而我們原班人馬去拿人生第1座連霸，這是目標，雖然不一定都會贏，但我們都保持積極的心態。」