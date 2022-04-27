身兼民進黨主席、總統蔡英文文今（27）日表示，今年民進黨「會做事」戰隊已經逐漸成形，網友表示，「所以之前沒做事？都在幹嘛？」、「新名詞」、「快篩呢？藥呢？」「名詞一堆笑死」、「疫情變這樣，還滿嘴選舉」！

民進黨2022地方選舉縣市長布局，身兼民進黨主席、總統蔡英文宣布，徵召徐定禎為苗栗縣長候選人、劉建國為雲林縣長候選人、蔡其昌為台中市長候選人，並公告屏東縣長提名候選人周春米。蔡英文今（27）日表示，今年民進黨「會做事」戰隊已經逐漸成形，強調「中央地方一條心，讓我們一起把綠色執政的經驗和光榮落實在每個縣市」。

蔡英文強調，今年底九合一選舉，民進黨的「會做事」戰隊，已經逐漸成形；台灣是一個團隊，國家也是一個整體，推薦的市長候選人，最能夠和中央合作，也最能夠落實各種政策，提升政務推動的效率。

對此，PTT網友表示，「所以之前沒做事？都在幹嘛？」、「新名詞」、「快篩呢？藥呢？」「喊口號一流」、「會選舉戰隊吧」、「喔～是喔」、「要不要組不缺電團隊」、「平常不做事，剩兩年開始做事？」「第三勢力出來吧，不再投DPP」、「完全執政6年」、「選票第一」、「真的很好笑」、「名詞一堆笑死」、「疫情變這樣，還滿嘴選舉」！