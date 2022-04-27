影》大雨突襲台東「馬路變小河」 汽車熄火、騎士人車摔進水裡 22:072022/04/27 中時 蔡旻妤 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 花東縱谷公路因強降雨積水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 花東縱谷公路強降雨引發積水 汽車熄火、機車騎士摔跌(民眾提供) 訂閱影音： 中時新聞網 花東縱谷公路因強降雨積水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真） 在台東卑南鄉和鹿野鄉的花東縱谷公路上，27日晚間突然下起強降雨，龍過脈路段嚴重積水，與其平行的產業道路也出現土石流，有2輛車因此熄火卡在路上等待救援，另1名機車女騎士則不慎人車都摔進水裡，所幸人沒事。警方已到場指揮交通，目前雨勢稍緩，積水正逐漸退去。 花東縱谷公路因雨勢轉大，造成2輛車熄火卡在路上，等待救援，警方已到場協助救援及指揮交通，此外，通往卑南鄉明峰村的道路，因水勢洶湧，貨車駕駛不敢冒險通過，目前雨勢已減緩，積水已慢慢退去。 板橋男未熄火下車買晚餐 賊趁隙偷車當代步工具 明倫社宅淹水 停車場變水濂洞 #積水 #花東縱谷 #雨勢 #熄火 #強降雨 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 強降雨引發土石流 台東多良火車站今閉園1天 08:262022/04/23 生活 入夜鋒面抵台2地現雨勢 明高溫急降8度 周五會更涼 21:462022/04/13 生活 駕駛不諳手排車！太常熄火引擎自燃 長照專車燒精光 17:262022/03/28 社會 來去高空賞遊！ 搭上小型飛機翱翔花東縱谷 10:442022/04/08 旅遊 高雄前2年乾旱今年遇豪雨 內門龍眼連3年歉收 04:102022/03/24 地方新聞 強風、雨勢搗亂 2022新竹市兒童藝術節2日暫停開放 09:482022/04/02 生活 暗夜大雨愛車突拋錨 中市警送暖推車解窘境 09:252022/04/07 社會 雷雨炸5天！ 鋒面殺來「越晚雨越大」 氣溫大跳水探16度 21:232022/03/26 生活 今晚變天驟降8度！2波雨勢接力 最冷時間曝 08:052022/04/13 生活 連假首日又濕又冷 大陸冷氣團發威急凍14度 兒童節才放晴 22:262022/04/01 生活 雨勢攪局 桃國際風箏節延期至4／9、10 14:332022/03/26 生活 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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