花東縱谷公路強降雨引發積水 汽車熄火、機車騎士摔跌(民眾提供)

花東縱谷公路因強降雨積水。（民眾提供／蔡旻妤台東傳真）

在台東卑南鄉和鹿野鄉的花東縱谷公路上，27日晚間突然下起強降雨，龍過脈路段嚴重積水，與其平行的產業道路也出現土石流，有2輛車因此熄火卡在路上等待救援，另1名機車女騎士則不慎人車都摔進水裡，所幸人沒事。警方已到場指揮交通，目前雨勢稍緩，積水正逐漸退去。

花東縱谷公路因雨勢轉大，造成2輛車熄火卡在路上，等待救援，警方已到場協助救援及指揮交通，此外，通往卑南鄉明峰村的道路，因水勢洶湧，貨車駕駛不敢冒險通過，目前雨勢已減緩，積水已慢慢退去。